Госдума утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на должность министра строительства и ЖКХ

Фото: ТАСС/пресс-служба министра строительства

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Ирека Файзуллина на должность министра строительства и ЖКХ.

Закон о новом порядке формирования правительства России предполагает, что президент РФ назначает на должности председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после того, как их утвердит нижняя палата парламента.

Также стало известно, что Госдума утвердила кандидатуру действующего главы Минэнерго Александра Новака на должность вице-премьера РФ, Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ, а Виталия Савельева на должность министра транспорта.

В Кремле рассказали, что кадровые перестановки в кабмине связаны с ротационным процессом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

