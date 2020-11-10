Госдума утвердила кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

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Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ.

В соответствии с новым порядком формирования правительства члены кабмина назначаются после утверждения предложенной кандидатуры нижней палатой парламента.

Александр Козлов до этого занимал пост министра Дальнего Востока и Арктики. Его кандидатуру предложил глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее пост главы Минприроды РФ занимал Дмитрий Кобылкин. 9 ноября был подписан указ о его освобождении с данной должности. Кроме того, в отставку отправили руководителей Минтранса и Минстроя Евгения Дитриха и Владимира Якушева.

