Госдума утвердила кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

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Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ.
В соответствии с новым порядком формирования правительства члены кабмина назначаются после утверждения предложенной кандидатуры нижней палатой парламента.
Александр Козлов до этого занимал пост министра Дальнего Востока и Арктики. Его кандидатуру предложил глава правительства Михаил Мишустин.
Ранее пост главы Минприроды РФ занимал Дмитрий Кобылкин. 9 ноября был подписан указ о его освобождении с данной должности. Кроме того, в отставку отправили руководителей Минтранса и Минстроя Евгения Дитриха и Владимира Якушева.
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