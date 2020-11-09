Спикер Госдумы рассказал о рассмотрении кандидатур на посты в кабмине

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как будет организовано рассмотрение кандидатур вице-премьера и министров, внесенных премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам Володина, вопрос о назначении министров включат в повестку пленарного заседания нижней палаты парламента 10 ноября. Он отметил, что обсуждение будет публичным и скрупулезным.

Спикер Госдумы напомнил, что нижняя палата правительства, согласно поправкам в Конституцию, получила дополнительные полномочия.

"С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой – об ответственности депутатов за принимаемые решения", – объяснил Володин.

Депутаты, в частности, имеют право задать интересующие вопросы кандидатам на заседаниях фракций и профильных комитетов.

Президент РФ Владимир Путин утром понедельника, 9 ноября, отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева.

На их посты рассматриваются кандидатуры главы "Аэрофлота" Виталия Савельева, нынешнего министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова и первого зампреда министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина соответственно.

