Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам Совета безопасности иметь зарубежные счета. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что члены Совбеза не могут хранить наличные средства и ценности в иностранных банках. Кроме того, им запрещается иметь зарубежные вклады.
Помимо этого, закон расширяет функции органа. В частности, в полномочия Совета безопасности включили вопросы, касающиеся обеспечения национальных интересов и охраны суверенитета РФ. Также в компетенцию органа вошли вопросы безопасности личности, общества, государства, поддержания мира и предотвращения внутренних и внешних угроз.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о новых правилах формирования правительства РФ. В частности, глава кабмина теперь может быть утвержден только Госдумой. В случае троекратного отклонения нижней палатой парламента кандидатуры президент может назначить ее сам.
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства
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