Мишустин внес в Госдуму кандидатуры на пост вице-премьера и глав пяти министерств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил ряд кадровых изменений в правительстве.

В частности, он предложил десятым вице-премьером назначить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака. В качестве его потенциального преемника Мишустин назвал генерального директора "РусГидро" Николая Шульгинова.

На место главы Минтранса премьер-министр предложил руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева. Также Мишустин порекомендовал на место министра природных ресурсов и экологии РФ назначить Александра Козлова, который занимает пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Преемником Козлова, согласно рекомендации Мишустина, должен стать глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Кроме того, премьер-министр предложил, чтобы главой Минстроя стал первый заместитель руководителя ведомства Ирек Файзуллин.

"Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров до 10. Изменения внесены в указ главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Они вступают в силу со дня подписания документа.

Кроме того, некоторые изменения произошли в кадровом составе правительства. В частности, от должности главы Минприроды был освобожден Дмитрий Кобылкин. Кроме того, в отставку был отправлен глава Минтранса Евгений Дитрих.