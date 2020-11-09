Мишустин внес в Госдуму кандидатуры на пост вице-премьера и глав пяти министерств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил ряд кадровых изменений в правительстве.
В частности, он предложил десятым вице-премьером назначить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака. В качестве его потенциального преемника Мишустин назвал генерального директора "РусГидро" Николая Шульгинова.
На место главы Минтранса премьер-министр предложил руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева. Также Мишустин порекомендовал на место министра природных ресурсов и экологии РФ назначить Александра Козлова, который занимает пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Преемником Козлова, согласно рекомендации Мишустина, должен стать глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Кроме того, премьер-министр предложил, чтобы главой Минстроя стал первый заместитель руководителя ведомства Ирек Файзуллин.
"Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Ранее Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров до 10. Изменения внесены в указ главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти". Они вступают в силу со дня подписания документа.
Кроме того, некоторые изменения произошли в кадровом составе правительства. В частности, от должности главы Минприроды был освобожден Дмитрий Кобылкин. Кроме того, в отставку был отправлен глава Минтранса Евгений Дитрих.
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