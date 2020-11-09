Путин освободил Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии

Фото: kremlin.ru
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Действие указа начинается в момент его подписания.
"Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", – сказано в документе.
Ранее президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в УФО. На эту должность глава государства назначил Владимира Якушева, отстранив его от должности главы Минстроя.