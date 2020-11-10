Госдума утвердила кандидатуру Новака на пост вице-премьера

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Госдума утвердила кандидатуру действующего главы Минэнерго Александра Новака на должность вице-премьера РФ.
Инициативу о повышении руководителя министерства выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин. Также он предложил назначить на место Новака гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.
Отмечается, что Мишустин не раскрыл публично круг обязанностей нового заместителя. Однако сам Новак подчеркнул, что намерен и дальше заниматься энергетикой. Речь идет о реализации утвержденной Энергостратегии РФ на период до 2035 года. Руководителем Минэнерго Новак был с 2012 года.
Министров и вице-премьеров назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Для назначения глав Минобороны, ФСБ, СВР, МВД, Минюста, МИД и МЧС требуется согласование Совета Федераций. Такой порядок определен поправками в Конституцию РФ.
Если кандидатуры вице-премьеров или министров трижды отклонит Госдума, президент вправе назначить их самостоятельно, выбрав из предложенных председателем правительства.
Также стало известно, что Госдума утвердила кандидатуры еще четырех министров.
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