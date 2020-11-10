Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума утвердила кандидатуры пяти министров и вице-премьера. На должность вице-премьера утвердили действующего главу Минэнерго Александра Новака.
Инициативу о повышении руководителя министерства выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин.
Госдумой также была утверждена кандидатура Алексея Чекункова на должность министра Дальнего Востока и Арктики. На должность министра правительства и ЖКХ решением совета Госдумы был назначен Ирек Файзуллин.
На должность министра транспорта утверждена кандидатура главы "Аэрофлота" Виталия Савельева. Еще одним решением Госдумы стало одобрение кандидатуры Александра Козлова на должность главы Минприроды РФ.
На пост министра энергетики РФ утвержден Николай Шульгинов. На этом посту он сменит Александра Новака, чья кандидатура была выдвинута на должность вице-премьера России и также утверждена Госдумой.
Согласно закону о новом порядке формирования правительства РФ, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров силового блока) назначаются президентом РФ на должность после того, как их утвердит нижняя палата парламента.
Ранее Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10. Изменения внесены в указ главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти".
Мишустин внес предложение о смене пяти министров
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: