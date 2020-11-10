Госдума утвердила Шульгинова на пост главы Минэнерго РФ

Фото: ТАСС/Евгений Разумный/Ведомости
Госдума утвердила Николая Шульгинова на пост министра энергетики РФ.
В соответствии с новым принципом формирования правительства его члены должны быть утверждены нижней палатой парламента. В Госдуме одобрили кандидатуру Шульгинова на пост главы Минэнерго.
Его назначение связано с уходом с данного поста его предшественника Александра Новака. Он занял должность вице-премьера. Ранее было принято решение об увеличении количества заместителей председателя правительства с девяти до десяти.
До этого Шульгинов работал генеральным директором компании "Русгидро".
Кроме того, на пост министра Дальнего Востока и Арктики утвердили Алексея Чекункова. Главой Минтранса стал Виталий Савельев, руководителем Минприроды – Александр Козлов. Минстрой возглавил Ирек Файзуллин.