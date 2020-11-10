Госдума утвердила Шульгинова на пост главы Минэнерго РФ

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Госдума утвердила Николая Шульгинова на пост министра энергетики РФ.

В соответствии с новым принципом формирования правительства его члены должны быть утверждены нижней палатой парламента. В Госдуме одобрили кандидатуру Шульгинова на пост главы Минэнерго.

Его назначение связано с уходом с данного поста его предшественника Александра Новака. Он занял должность вице-премьера. Ранее было принято решение об увеличении количества заместителей председателя правительства с девяти до десяти.

До этого Шульгинов работал генеральным директором компании "Русгидро".

Кроме того, на пост министра Дальнего Востока и Арктики утвердили Алексея Чекункова. Главой Минтранса стал Виталий Савельев, руководителем Минприроды – Александр Козлов. Минстрой возглавил Ирек Файзуллин.