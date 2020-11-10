Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на должность министра Дальнего Востока

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Госдума утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на должность министра Дальнего Востока и Арктики. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания.

По новому закону о порядке формирования правительства РФ председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров силового блока) назначаются президентом страны только после одобрения кандидатур в Госдуме.

Накануне президент РФ Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Новыми руководителями министерств стали Александр Козлов (Минприроды), Виталий Савельев (Минтранспорта), Ирек Файзуллин (министерство строительства и ЖКХ). Кроме того, должность вице-премьера занял Александр Новак.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, перестановки в российском правительстве вызваны необходимостью ротации. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предположения о том, что главы министерств были уволены вследствие неисполнения поручения президента.

