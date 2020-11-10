Госдума утвердила кандидатуру Савельева на должность министра транспорта РФ

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Депутаты Госдумы в ходе заседания утвердили кандидатуру главы "Аэрофлота" Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ.

Согласно закону о новом порядке формирования правительства РФ, премьер-министр, его заместители и федеральные министры назначаются президентом на должность после того, как их утвердит нижняя палата парламента.

Ранее Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Среди них – глава Минтранса РФ, руководитель Минприроды РФ и глава Минстроя.

Также был снят с должности полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. На его место назначили Владимира Якушева.

На их должности Мишустин предложил другие кандидатуры. Кроме того, было принято решение об увеличении количества вице-премьеров до 10.