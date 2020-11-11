Голикова назвала долю бессимптомных случаев заражения коронавирусом в РФ

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Зампредседателя РФ Татьяна Голикова сообщила, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные. Это 1237,5 случая на 100 тысяч населения.

По ее словам, с начала пандемии в России выявили с учетом сегодняшнего дня более 1 миллиона 817 тысяч случаев COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай COVID-19. Без клинических проявлений болезни выявили 4 932 (24,9%) случая. Всего в РФ зарегистрировано 1 836 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России рост заболеваемости COVID-19 может продолжиться еще как минимум 7–10 дней. По ее словам, с приходом холодов зачастую циркуляция респираторных вирусов становится не такой активной.

