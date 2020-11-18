Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области

Фото: gubernator.stavkray.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Документ размещен на сайте Кремля.

"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Белгородской области", – говорится в указе.

Назначение Гладкова связано с досрочным прекращением полномочий экс-главы Белгородской области Евгения Савченко. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Гладков занимал должность заместителя председателя правительства Ставропольского края. Он занимался руководством аппарата местного кабмина.

Ранее в СМИ появилась информация, что освободившийся пост главы Мордовии займет действующий премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Ранее должность занимал Владимир Волков, который обратился к Путину с просьбой об отставке.