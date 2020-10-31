Путин отправил в отставку начальника Главного штаба войск Нацгвардии

Фото: rosguard.gov.ru

Генерал-полковник Сергей Ченчик, занимавший должность начальника Главного штаба войск Национальной гвардии России, отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что действие указа начинается со дня его подписания.

По сообщениям СМИ, Ченчик подал в отставку. Пост заместителя директора Росгвардии он занимал с 2016 года. Данная должность назначается и снимается с должности указом президента.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Владимира Бурыкина.

