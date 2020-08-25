Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Владимира Бурыкина, сообщает "Газета.ру".
Он также был на посту начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
Бурыкин занимал должность с 1 мая 2017 года. С августа 2010 года он был главой управления ФСБ по Калужской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова. Он занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций с 2014 года, занимаясь вопросами информационной безопасности.
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