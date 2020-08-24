Посол Белоруссии в Словакии освобожден от должности

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Фото: youtube.com/BaalPhegor
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла республики в Словакии, сообщает "Газета.ру". Глава государства подписал соответствующий приказ.
Ранее стало известно, что посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента республики Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Он выступал в поддержку белорусов, протестующих против результатов выборов президента. Кроме того, он высказывался против насилия правоохранителей над гражданами.
Выборы состоялись 9 августа. Лукашенко получил 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%. По всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами, демонстранты не были согласны с итогами голосования. В первые сутки после начала протестов были задержаны около 3 тысяч человек. Возбуждены уголовные дела.
Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он потребовал, чтобы из изоляторов временного содержания в первую очередь выпустили журналистов.
23 августа в Минске состоялись многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.
24 августа в ходе телефонного разговора президент Белоруссии рассказал Владимиру Путину о мерах по нормализации обстановки в стране.
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