Посол Белоруссии в Словакии освобожден от должности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла республики в Словакии, сообщает "Газета.ру". Глава государства подписал соответствующий приказ.

Ранее стало известно, что посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента республики Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Он выступал в поддержку белорусов, протестующих против результатов выборов президента. Кроме того, он высказывался против насилия правоохранителей над гражданами.

Выборы состоялись 9 августа. Лукашенко получил 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%. По всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами, демонстранты не были согласны с итогами голосования. В первые сутки после начала протестов были задержаны около 3 тысяч человек. Возбуждены уголовные дела.

Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он потребовал, чтобы из изоляторов временного содержания в первую очередь выпустили журналистов.

23 августа в Минске состоялись многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

24 августа в ходе телефонного разговора президент Белоруссии рассказал Владимиру Путину о мерах по нормализации обстановки в стране.