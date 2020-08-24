Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Белоруссии

Фото: ТАСС/Andrei Stasevich/Belta

В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал главе РФ Владимиру Путину о мерах по нормализации обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране", – отметили в Кремле.

Ранее Кремль выразил надежду на то, что Белоруссии удастся избежать волны насилия.

В воскресенье, 23 августа, в Минске прошли многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

Акции протеста в Белоруссии возникли в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.