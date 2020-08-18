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В мире

18 августа, 21:59

В Белоруссии обнаружили мертвым не подписавшего протокол члена избиркома – СМИ

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков был обнаружен мертвым. Об этом заявили в поисково-спасательном отряде "Ангел", передает РИА Новости.

По данным СМИ, мужчина пропал 15 августа. Говорилось, что он позвонил жене и сказал, что уволился и возвращается домой. Однако домой он не вернулся.

Как передает издание, 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, не стал подписывать протокол на президентских выборах.

"Все началось именно девятого числа, когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень. <…> Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались", – поделился отец мужчины.

На территории Белоруссии продолжаются протесты, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. По их итогам, опубликованным ЦИК Белоруссии 14 августа, глава государства Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%.

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