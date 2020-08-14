Протестующие обняли силовиков у Дома правительства в Минске

14 августа, 18:55
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В Минске у Дома правительства протестующие обнимали силовиков и жали им руки, сообщает РИА Новости.
На видео, распространенных в Сети, видно, как к нескольким людям в форме подбегают граждане и пытаются заключить их в объятия. Отмечается, что сами силовики не реагировали на объятия, но на рукопожатия отвечали.
Позже внутренние войска стали вытеснять протестующих. Также уточняется, что у Дома правительства находится много сотрудников Минского тракторного завода.
ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В больницах остаются 150 пострадавших в ходе протестов.
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