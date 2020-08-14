В больницах остаются 150 пострадавших в ходе протестов – Минздрав Белоруссии

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Министерство здравоохранения Белоруссии отмечает уменьшение числа пострадавших, которых доставили в больницы после массовых акций протеста. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным Минздрава республики, на данный момент в больницах остаются 150 человек.

"За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек", – говорится в сообщении Минздрава.

Также в министерстве отметили, что совместно с медицинской службой МВД налажено взаимодействие по выявлению и переводу из мест временного содержания в больницы пострадавших.

ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признал их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. На их фоне по всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами.

Демонстранты не были согласны с предварительными результатами выборов. Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии. Она не согласилась с появившимися итогами и потребовала признать выборы недействительными.

Протесты в стране продолжаются до сих пор. Сообщалось о случаях стрельбы по балконам домов в Минске и открытии огня на поражение в Бресте. Помимо этого, протестующие совершили несколько наездов на автомобилях на представителей правоохранительных органов.

В первые сутки после начала протестов были задержаны около 3 тысяч человек. Согласно данным от 14 августа, за минувшие 24 часа в Белоруссии задержали еще 700 человек. Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется интенсивная работа.