Фото: youtube.com/Страна для жизни

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение. Его разместили в ее официальном Telegram-канале.

Она призвала остановить насилие на улицах белорусских городов. Также она предложила властям пойти на диалог с протестующими.

"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", – заявила Тихановская.

Она отметила, что правильные итоги выборов в стране необходимо защищать только мирными способами. Тихановская отметила, что власть превратила мирные протесты в "кровавую бойню".

В связи с этим, по ее словам, граждане РБ больше не захотят жить с прежней властью. Она заявила, что большинство не верит в победу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Массовые протесты начались в стране 9 августа на фоне выборов в президенты Белоруссии. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Против них ОМОН и внутренние войска страны применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Также сообщалось о случаях стрельбы по балконам домов в Минске и открытии огня на поражение в Бресте. Помимо этого, протестующие совершили несколько наездов на автомобилях на представителей правоохранительных органов.

В первые сутки после начала протестов были задержаны около 3 тысяч человек. Согласно данным от 14 августа, за минувшие 24 часа в Белоруссии задержали еще 700 человек. Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется интенсивная работа.

Комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".

Глава МВД РБ Юрий Караев сообщил, что не рассматривает нынешние события в стране как революцию. Он предложил остановить насилие прежде всего в головах.

Караев напомнил, что любая революция ведет к резкому снижению уровня жизни и прекращению работы экономики. Также он взял ответственность на себя в связи с травмами, нанесенными случайным прохожим, и принес извинения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обеспокоена массовыми порядками в Белоруссии. Она отметила, что в стране наблюдаются попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства. Захарова подчеркнула, что цель вмешательства заключается в попытке расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.