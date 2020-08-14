13:14
Фото: youtube.com/Страна для жизни
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала новое видеообращение. Его разместили в ее официальном Telegram-канале.
Она призвала остановить насилие на улицах белорусских городов. Также она предложила властям пойти на диалог с протестующими.
"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", – заявила Тихановская.
Она отметила, что правильные итоги выборов в стране необходимо защищать только мирными способами. Тихановская отметила, что власть превратила мирные протесты в "кровавую бойню".
В связи с этим, по ее словам, граждане РБ больше не захотят жить с прежней властью. Она заявила, что большинство не верит в победу президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Массовые протесты начались в стране 9 августа на фоне выборов в президенты Белоруссии. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Против них ОМОН и внутренние войска страны применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Также сообщалось о случаях стрельбы по балконам домов в Минске и открытии огня на поражение в Бресте. Помимо этого, протестующие совершили несколько наездов на автомобилях на представителей правоохранительных органов.
В первые сутки после начала протестов были задержаны около 3 тысяч человек. Согласно данным от 14 августа, за минувшие 24 часа в Белоруссии задержали еще 700 человек. Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется интенсивная работа.
Комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".
Глава МВД РБ Юрий Караев сообщил, что не рассматривает нынешние события в стране как революцию. Он предложил остановить насилие прежде всего в головах.
Караев напомнил, что любая революция ведет к резкому снижению уровня жизни и прекращению работы экономики. Также он взял ответственность на себя в связи с травмами, нанесенными случайным прохожим, и принес извинения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обеспокоена массовыми порядками в Белоруссии. Она отметила, что в стране наблюдаются попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства. Захарова подчеркнула, что цель вмешательства заключается в попытке расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.
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