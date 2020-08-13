В Минске за Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей – ЦИК

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Фото: ТАСС/AP Photo/Sergei Grits
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства по итогам голосования в Минске набрал 64,49% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте ЦИК республики.
Согласно опубликованным данным, Лукашенко набрал в Могилевской области 88,06%, в Минской – 79,23%, в Гродненской – 78,72%, в Гомельской – 85,38%, в Витебской – 83,64%, в Брестской – 81,78%.
За Светлану Тихановскую в Минске проголосовали 14,92% избирателей, в Могилевской области – 4,73%, в Минской – 11,81%, в Гродненской – 13,81%, в Гомельской – 5,98%, в Витебской – 9,18%, в Брестской – 10,33%.
Выборы президента Белоруссии состоялись в республике в воскресенье, 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них более 80% голосов, в то время как его основной конкурент Тихановская – немногим более 10%. Всего в голосовании участвовали 5,79 миллиона человек. Таким образом, явка на выборы составила 84,23%.
С победой на выборах Лукашенко поздравил Владимир Путин. Он выразил надежду, что деятельность белорусского лидера будет направлена на развитие российско-белорусских отношений.
После объявления результатов выборов в республике начались массовые беспорядки. Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Лукашенко считает, что беспорядками управляли из-за рубежа.
Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к Александру Лукашенко. Он заверил, что не может молчать в то время, как соседнее государство "скатывается в водоворот хаоса".
В белорусских городах прошли новые акции протеста
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