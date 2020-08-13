Глава МВД Белоруссии отказался считать нынешнюю ситуацию в стране революцией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что нынешняя ситуация в стране не является революцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ.

Караев попросил остановить насилие прежде всего в головах. Он отметил, что любая революция несет в себе колоссальный упадок жизни населения, а также прекращение работы экономики.

"Слава богу, что до революции у нас еще не дошло", – подчеркнул министр.

Караев также заявил, что до недавних событий все завидовали безопасности и спокойствию в республике.

"Из-за чего мы их сейчас разрушаем, из-за каких целей?" – сказал Караев.

Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Разгонять демонстрантов начали силами представителей силовых структур. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По оценкам властей, в Минске ущерб от действий демонстрантов составил более чем 200 тысяч долларов.

Позднее в МИД России оценили события в Белоруссии. В Москве обеспокоены массовыми беспорядками и усматривают вмешательство во внутреннюю ситуацию в стране извне.