Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал работникам завода БелАЗ, что спецподразделения покинут город через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Вывести из города силовиков попросили сотрудники завода и пришедшие к проходной предприятия горожане. В пресс-службе БелАЗа ранее заверили, что трудовой забастовки на предприятии нет, отметив, что там проходит встреча работников с руководством и администрацией города.

До этого в соцсетях были сообщения, что два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии и предприятие "Гродно Азот" принимают участие в забастовке. В нескольких Telegram-каналах также были опубликованы видео, на которых видно, как по территории завода идет большая колонна работников.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%.

После объявления результатов выборов в республике начались массовые беспорядки. За прошедшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны около 700 человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. По словам Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа.

СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

