БелАЗ опроверг информацию о забастовке

13:43
Фото: телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем"
В пресс-службе ОАО "БелАЗ" сообщили о том, что у них нет никакой забастовки, пишет ТАСС.
"На данный момент руководство города Жодино и предприятия проводят встречу с представителями трудового коллектива, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось", – отметил собеседник агентства.
Там отметили, что любой желающий работник может свободно посетить встречу, руководители подразделений им не препятствуют.
Ранее в нескольких Telegram-каналах опубликовали видео, на котором видно, как по территории завода идет большая колонна работников, а жители Жодина скандируют: "Молодцы!"
Также информацию о забастовке опровергли на предприятиях в "Белнефтехиме". До этого в соцсетях были сообщения, что два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии и предприятие "Гродно Азот" принимают участие в забастовке.
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