БелАЗ опроверг информацию о забастовке

Фото: телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем"

В пресс-службе ОАО "БелАЗ" сообщили о том, что у них нет никакой забастовки, пишет ТАСС.

"На данный момент руководство города Жодино и предприятия проводят встречу с представителями трудового коллектива, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось", – отметил собеседник агентства.

Там отметили, что любой желающий работник может свободно посетить встречу, руководители подразделений им не препятствуют.

Ранее в нескольких Telegram-каналах опубликовали видео, на котором видно, как по территории завода идет большая колонна работников, а жители Жодина скандируют: "Молодцы!"

Также информацию о забастовке опровергли на предприятиях в "Белнефтехиме". До этого в соцсетях были сообщения, что два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии и предприятие "Гродно Азот" принимают участие в забастовке.