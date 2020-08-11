В "Белнефтехиме" опровергли информацию о забастовке на предприятиях

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Предприятия белорусского госконцерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме. Информация о забастовке на них не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное. Предприятия концерна работают в штатном режиме. Такого нет, это слухи", – отреагировал представитель.

До этого в соцсетях были сообщения, что два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии и предприятие "Гродно Азот" принимают участие в забастовке.

Ранее СК Белоруссии призвал граждан республики не поддаваться на провокации. Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии начались после выборов президента. Согласно предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов.