Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против Белоруссии

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Фото: ТАСС/Stephanie Llecocq/POOL/EPA
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто нарушает демократические ценности в Белоруссии.
"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии", – написала она в Twitter.
Глава ЕК завила, что экстренное заседание Совета ЕС продемонстрирует решительную поддержку прав народа Белоруссии на фундаментальные свободы и демократию.
Видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС намечена на пятницу, 14 августа. На переговорах они обменяются мнениями о возможных действиях ЕС. Переговоры могут продолжиться на следующей плановой встрече 27–28 августа в Берлине.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа на фоне президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. Против них ОМОН и внутренние войска применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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