МВД Белоруссии откроет горячую линию по местонахождению задержанных

13:05
МВД Белоруссии открывает горячую линию по местонахождению задержанных на акциях протеста
Министерство внутренних дел Белоруссии запустит горячую линию, по которой будут доступны сведения о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В 14:00 в МВД Беларуси открывается горячая линия, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали о возможности оставить контактную информацию для обратной связи, в случае если гражданина нет в списках. За обновлением данных о контактных телефонах призывают следить также в телеграм-канале, на сайте МВД и в соцсетях.
В республике начались протесты после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. Согласно обновленным предварительным данным ЦИК, за первого голоса отдали 64,49% избирателей, за вторую – 14,92%.
В день выборов в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена.
За участие в несанкционированных массовых мероприятиях 12 августа были задержаны около 700 человек, до этого – более тысячи человек. Президент поручил разобраться по всем фактам задержаний.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания. Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он считает, что нынешняя ситуация в стране не является революцией.
В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто "нарушает демократические ценности" в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео тоже не исключил инициирования санкций.
Лукашенко опроверг известия о том, что он покинул страну. Тихановская, уехавшая в Литву, тем временем призвала власти республики остановить насилие и пойти на диалог с протестующими. Кроме того, она предложила мэрам городов провести 15–16 августа мирные массовые собрания.
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