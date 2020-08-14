МВД Белоруссии проведет проверку по каждому факту насилия против журналистов

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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства республики Ольгу Чемоданову.

"Это не останется без внимания. По каждому факту насилия будет проведена проверка", – сказала пресс-секретарь.

Ранее Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он потребовал, чтобы из изоляторов временного содержания в первую очередь выпускали журналистов.

Председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова заявляла, что на вечер 13 августа в Белоруссии отпустили более тысячи ранее задержанных, причем под обязательство неучастия в несанкционированных акциях.

В понедельник издание Daily Storm сообщило об избиении и задержании своих журналистов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Кроме того, были задержаны корреспондент "Медузы" Максим Солопов и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Утром 9 августа в Минске также задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации, однако им оказывают консульскую помощь.

11 августа сообщалось, что освобожденные днем ранее российские журналисты вернулись в Москву, до границы их сопровождали дипломаты. Известно, что это Семен Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Влад Зиздок. Отмечалось, что все они чувствуют себя нормально. Также был освобожден Максим Солопов.

Несанкционированные протестные акции начались в столице Белоруссии Минске и ряде других городов страны вечером воскресенья, 9 августа, после выборов президента республики.

