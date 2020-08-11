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Общество

11 августа, 21:15

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

за рубежом общество

Фото: facebook.com/max.solopov

Корреспондент издания "Медуза" Максим Солопов, который был задержан в Минске в ночь на 10 августа, освобожден из СИЗО. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, которого задержала белорусская милиция, разгонявшая акции протеста в Минске, освобожден. Об этом сообщили в посольстве России в Белоруссии", – рассказали в издании.

На данный момент журналист находится с сотрудниками посольства, его планируется в ближайшее время переправить на границу России.

Информацию о транспортировке Солопова в задние дипмиссии подтвердил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Только что, буквально считанные минуты назад, в одном из подразделений ГУВД Минска произошла встреча нашего консула с Максимом Солоповым. Они сейчас уже выдвинулись в сторону посольства", – заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне в Минске освободили троих российских журналистов.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия будет добиваться скорейшего урегулирования ситуации по задержанным в Белоруссии журналистам. Глава внешнеполитического ведомства напомнил о принципе гуманности.

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске

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