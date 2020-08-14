Лукашенко опроверг информацию об отъезде из Белоруссии

Фото: ТАСС/Nikolai Petrov/EPA

Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что он покинул страну, сообщает RT.

"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "Президент покинул страну и находится за границей", – заявил он на совещании по работе строительной отрасли.

В республике начались протесты после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. Согласно обновленным предварительным данным ЦИК, за первого голоса отдали 64,49% избирателей, за вторую – 14,92%.

В день выборов в стране перестал работать интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

Лукашенко утверждал, что беспорядками управляли из-за рубежа. По его словам, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. В СК республики считают, что у акций были координаторы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти. Она добавила, что методы такого воздействия уже ранее проявлялись в ситуациях с другими странами.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях 12 августа были задержаны около 700 человек, до этого – более тысячи человек. Президент поручил разобраться по всем фактам задержаний.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания. Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он считает, что нынешняя ситуация в стране не является революцией.