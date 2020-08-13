СК Белоруссии опроверг обыски в минских офисах "Яндекса" и Uber

15:55
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Следственный комитет и департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии опровергли обыски в минских офисах "Яндекса" и "Uber", сообщает РИА Новости.
Ранее сотрудники офисов на проспекте Победителей, 104 в Минске рассказали агентству, что в "Яндексе" проводятся следственные действия.
Накануне сообщалось, что вооруженные люди в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Утверждалось, что офисы были заблокированы. Эту информацию подтвердили в офисе компании.
После объявления результатов выборов, в результате которых действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, в Белоруссии начались массовые беспорядки. За прошедшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны около 700 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: