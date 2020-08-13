СК Белоруссии опроверг обыски в минских офисах "Яндекса" и Uber

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Следственный комитет и департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии опровергли обыски в минских офисах "Яндекса" и "Uber", сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники офисов на проспекте Победителей, 104 в Минске рассказали агентству, что в "Яндексе" проводятся следственные действия.

Накануне сообщалось, что вооруженные люди в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Утверждалось, что офисы были заблокированы. Эту информацию подтвердили в офисе компании.

После объявления результатов выборов, в результате которых действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, в Белоруссии начались массовые беспорядки. За прошедшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны около 700 человек.