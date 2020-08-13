В Совфеде назвали бредом идею санкций против России из-за Белоруссии

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал бредом предложение депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии, передает RT.

"Если есть какая-то антироссийская барабанная дробь, ищите там поляков, они там обязательно найдутся. Что бы ни происходило на европейском континенте, поляки тут же обращают все взоры на Россию и ищут там причины всего происходящего", – считает парламентарий.

По его мнению, это долгосрочная политическая антироссийская игра поляков. Ничего реального за ней не стоит, заключил Морозов.

Сариуш-Вольский заявил, что, если нейтрализовать роль российского вмешательства, Белоруссия сама справится со строительством демократии. Депутат выразил сожаление в связи с недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на происходящее в республике. По его утверждению, те, кто имеет власть в ЕС, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак согласился с такой точкой зрения. Он надеется, что события в Белоруссии побудят Германию пересмотреть отношение к строительству газопровода "Северный поток – 2".

Протесты там начались после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. Однако, согласно обновленным предварительным данным ЦИК, за первого голоса отдали 64,49% избирателей, за вторую – 14,92%.

В день выборов в стране перестал работать интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что избирательный процесс не был справедливыми. Он объяснил, что отчеты местных наблюдателей показывают несоответствие его международным стандартам. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии.

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую. Она уехала в Литву.

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. В СК республики считают, что у акций были координаторы.

Лукашенко тоже утверждал, что беспорядками управляли из-за рубежа. По его словам, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.