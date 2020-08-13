Польский депутат призвал ввести санкции против РФ из-за событий в Белоруссии

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Санкции за события в Белоруссии необходимо ввести против России, заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", – цитирует его слова в эфире польского радио РИА Новости.

Депутат выразил сожаление в связи с недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на происходящее в Белоруссии. По его мнению, те, кто имеет власть в ЕС, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в республике.

Таким образом они признают ее территорией российского влияния, считает Сариуш-Вольский. По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии недостаточна, в каком-то смысле "позорная и мало смелая".

С Сариушем-Вольским согласен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он хотел бы, чтобы события в Белоруссии побудили Германию пересмотреть отношение к строительству газопровода "Северный поток – 2".

Протесты начались после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что они не были справедливыми. По его словам, отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии.

В МВД республики сообщили, что в ходе столкновений пострадали порядка сотни человек – 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Позднее стало известно об одном погибшем. После первой ночи беспорядков были возбуждены уголовные дела, задержаны порядка трех тысяч человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно освободить всех, кто оказался незаконно задержан.

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую. Согласно информации ведомства, представители штаба кандидата выражали опасения за ее жизнь. Кроме того, местное МВД перехватило переписку о том, что протестующим в Белоруссии нужна сакральная жертва. Кандидат в президенты уехала из Белоруссии в Литву.

В день выборов в стране перестал работать интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что согласны на конструктивный диалог с зарубежными партнерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он утверждал, что были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии. СМИ объявили о задержании координаторов акций в Минске.