Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

09:22
Фото: телеграм-канал NEXTA Live
Несколько человек, говоривших, что служили в белорусском спецназе, опубликовали в социальных сетях видео с выбрасыванием формы в мусорные баки. Это произошло в связи с массовыми протестами в стране, сообщает "Газета.ру".
Одна из записей была размещена в профиле Евгения Новицкого из Логойска. Мужчина говорит, что дал присягу своему народу и не может гордиться тем, где служил. После этого он выбрасывает форму.
При этом другое видео появилось на странице Артема Белиновича. На кадрах видно, как мужчина бросает в мусорный бак берет.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур. В результате они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты, сообщал, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он говорил о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.
Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах более 80% голосов.
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