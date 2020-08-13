Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Несколько человек, говоривших, что служили в белорусском спецназе, опубликовали в социальных сетях видео с выбрасыванием формы в мусорные баки. Это произошло в связи с массовыми протестами в стране, сообщает "Газета.ру".

Одна из записей была размещена в профиле Евгения Новицкого из Логойска. Мужчина говорит, что дал присягу своему народу и не может гордиться тем, где служил. После этого он выбрасывает форму.



При этом другое видео появилось на странице Артема Белиновича. На кадрах видно, как мужчина бросает в мусорный бак берет.

Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур. В результате они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты, сообщал, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он говорил о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.

Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах более 80% голосов.