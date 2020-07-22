Новым главой департамента образования и науки Москвы назначили Александра Молоткова

21:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Александр Молотков возглавил столичный департамент образования и науки. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он займет пост 23 июля. Молотков станет главой департамента образования и науки Москвы на время полномочий нынешнего главы города.
"В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 года № 65 "О Правительстве Москвы" назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы", – исходит из текста документа.
Александр Молотков проходил обучение в Московском городском университете столичного правительства в 2012–2014 годах. Впоследствии он работал на строительстве жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска. Кроме того, он работал в банковской сфере на протяжении 10 лет. В ноябре 2011 года Молотков был принят на государственную гражданскую службу в городской департамент образования и науки.
Предшественником Молоткова был доктор педагогических наук Исаак Калина. Он работал главой столичного департамента образования и науки с 2010 года. Калина был освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
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