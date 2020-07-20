Путин отправил в отставку Фургала

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
"Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ", – сказано в указе.
Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо Фургала назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев.
Сергея Фургала обвинили в покушении на убийство. Еще, по версии следствия, Фургал связан с организацией убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов. Обвиняемый заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.
Кроме Фургала, в рамках уголовного дела были задержаны еще четыре человека. Следствие полагает, что все они являются активными участниками преступной группировки.
Следователи продолжают сбор доказательств вины участников преступной группировки. Проводится проверка на предмет причастности их к другим преступлениям.
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