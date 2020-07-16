Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Фургала

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает РИА Новости.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", – огласил решение судья.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката, который просил освободить Фургала из СИЗО.

10 июля Басманный районный суд Москвы постановил арестовать Фургала до 9 сентября.

Заседание суда проходило в закрытом режиме с целью обеспечения безопасности участников процесса. Такое решение было принято в связи с заявлением следователя об угрозах фигурантам дела.

Главу Хабаровского края обвиняют в покушении на убийство. Кроме того, по версии следствия, он был причастен к организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов.

Сам же Фургал не считает себя виновным, о чем на заседании суда заявил его адвокат Борис Кожемякин.

Кроме того, следователи проверяют Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Эту работу проводит следствие совместно с ФСБ и МВД в рамках декриминализации обстановки на территории Хабаровского края, Приморского края и Амурской области.