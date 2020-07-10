Следователь заявил об угрозах фигурантам дела Фургала

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фигуранты дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы в свой адрес. Об этом сообщил следователь в ходе судебного заседания.

"Несколько участников дела заявляли о поступлении угроз, они находятся под госзащитой", – сказал представитель СК.

Фургал сказал, что ничего не знает о них.

"В отношении меня не поступало никаких угроз, мне ничего не известно об угрозах в отношении других фигурантов", – сказал губернатор на заседании Басманного суда.

Дальнейший процесс судебного заседания проходит в закрытом режиме для обеспечения безопасности участников процесса.

"Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме", – объявил судья Артур Карпов.

Глава Хабаровского края был задержан по подозрению в покушении на убийство. Также считается, что он причастен к организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровском и Амурском краях в 2004-2005 годы.

Обвиняемые в смертях бизнесменов дали показания против Фургала. Они указали на него как на организатора убийств. Сам Фургал вину не признает.

Следствие направило ходатайство об аресте главы Хабаровского края. Данная мера пресечения должна действовать до 9 сентября.