Песков воздержался от оценки работы Фургала на посту губернатора Хабаровского края

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от каких-либо оценок работы Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас я воздержусь от каких-то оценок в связи с этой ситуацией, я не считают себя вправе давать какие-то оценки работе Фургала. Не буду этого делать", – сказал Песков.

Губернатора Хабаровского края задержали в четверг, 9 июля. Против Фургала возбуждено уголовное дело об организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей.

Он проходит по делу в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов, совершенных в 2004–2005 годах на Дальнем Востоке.

В рамках уголовного дела были задержаны еще четыре человека. Следствие полагает, что все они входят в преступную группировку. Им уже предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

