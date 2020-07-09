Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края

Видео: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов подбегают к машине, в которой находится чиновник, надевают на него наручники и сажают в автомобиль оперативников.

В отношении Фургала возбуждено уголовное дело. Ранее его задержали следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ. В ближайшее время губернатору предъявят обвинение.

По данным следствия, Фургал проходит по делу в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов. Эти преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

В рамках уголовного дела были задержаны еще четыре человека. Следствие полагает, что все они являются активными участниками преступной группировки.