Губернатора Хабаровского края Фургала доставили в суд

Видео: Москва 24

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, доставлен в Басманный районный суд Москвы. Как сообщает телеканал Москва 24 , здесь будет рассматриваться вопрос о его аресте.

Ночь чиновник провел в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве. В суд Фургал прибыл в той же одежде, в которой его задержали, при себе у него сумка.

Видео: Москва 24

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан накануне, 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство и в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Следственный комитет России завел в отношении чиновника уголовное дело. Также следствие направило ходатайство об аресте Фургала. Наконец в СК проверяют возможную причастность губернатора Хабаровского края к другим тяжким преступлениям.

Сергею Фургалу уже официально предъявили обвинение. Сам он отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

