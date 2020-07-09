Сергею Фургалу предъявили обвинение по делу об убийствах

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется по делу об убийствах, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ему инкриминировали покушение на убийство. Кроме того, по версии следствия, он был замешан в организации убийств. Сообщается, что в настоящее время Фургал прошел процедуру допроса как обвиняемый.

Ранее глава Хабаровского края был задержан по подозрению в покушении на убийство. Также считается, что он был организатором убийства ряда предпринимателей. В связи с этим в отношении Фургала было заведено уголовное дело.

Позже обвиняемые в убийствах предпринимателей дали показания против Фургала. Они указали на него как организатора преступлений. Сообщалось, что они были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от оценки работы Фургала на посту главы региона. Он отметил, что не считает правильным как-либо комментировать данную ситуацию.