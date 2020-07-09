Сергею Фургалу предъявили обвинение по делу об убийствах

20:06
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется по делу об убийствах, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ему инкриминировали покушение на убийство. Кроме того, по версии следствия, он был замешан в организации убийств. Сообщается, что в настоящее время Фургал прошел процедуру допроса как обвиняемый.
Ранее глава Хабаровского края был задержан по подозрению в покушении на убийство. Также считается, что он был организатором убийства ряда предпринимателей. В связи с этим в отношении Фургала было заведено уголовное дело.
Позже обвиняемые в убийствах предпринимателей дали показания против Фургала. Они указали на него как организатора преступлений. Сообщалось, что они были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от оценки работы Фургала на посту главы региона. Он отметил, что не считает правильным как-либо комментировать данную ситуацию.
Губернатор Хабаровского края не признал вину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».