Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии, пишетТАСС.

"Виновным себя Фургал не признает", – сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он добавил, что никакого давления на Фургала в ходе следствия не оказывалось.

Ранее Сергею Фургалу предъявили обвинение. Ему инкриминировали покушение на убийство.

Глава Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в покушении на убийство. Также считается, что он был организатором убийства ряда предпринимателей. В связи с этим в отношении Фургала было заведено уголовное дело.

Позже обвиняемые в убийствах предпринимателей дали показания против Фургала. Они указали на него как организатора преступлений. Сообщалось, что они были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от оценки работы Фургала на посту главы региона. Он отметил, что не считает правильным как-либо комментировать данную ситуацию.