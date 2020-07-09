09 июля, 23:47
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии, пишетТАСС.
"Виновным себя Фургал не признает", – сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Он добавил, что никакого давления на Фургала в ходе следствия не оказывалось.
Ранее Сергею Фургалу предъявили обвинение. Ему инкриминировали покушение на убийство.
Глава Хабаровского края был задержан 9 июля по подозрению в покушении на убийство. Также считается, что он был организатором убийства ряда предпринимателей. В связи с этим в отношении Фургала было заведено уголовное дело.
Позже обвиняемые в убийствах предпринимателей дали показания против Фургала. Они указали на него как организатора преступлений. Сообщалось, что они были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от оценки работы Фургала на посту главы региона. Он отметил, что не считает правильным как-либо комментировать данную ситуацию.
Губернатор Хабаровского края не признал вину
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