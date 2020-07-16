Арест фигуранта дела Фургала Мистрюкова продлили до 18 октября

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Столичный суд продлил до 18 октября срок ареста Николаю Мистрюкову, который обвиняется в рамках дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Решение вынесено в четверг, передает ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей до 18 октября", – сообщила судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

Ранее Мистрюков сказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии города Еве Меркачевой, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Кроме того, он говорил, что ослеп на один глаз.

Главу Хабаровского края обвинили в покушении на убийство. Еще, по версии следствия, Сергей Фургал связан с организацией убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов.

Фургал не согласен с предъявляемыми обвинениями, о чем в ходе заседания суда говорил его адвокат Борис Кожемякин. Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Фургала. Суд отклонил жалобу адвоката, просившего освободить Фургала из СИЗО. Ко всему прочему, следователи проверяют Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Адвокат Фургала рассказал, что губернатор не имеет отношения к акциям в его поддержку. По словам защитника, Фургал подобных массовых выступлений с участием жителей не одобряет.