Адвокат Фургала рассказал, что губернатор не имеет отношения к акциям в его поддержку

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств, не связан с акциями в его поддержку. С таким заявлением выступил его адвокат Борис Кожемякин, передает ТАСС.

"Он никакого отношения к выступлениям жителей Хабаровска не имеет", – поделился Кожемякин. По словам защитника, Фургал подобных массовых выступлений с участием жителей не одобряет.

При этом, как отметил адвокат, Фургал поблагодарил хабаровчанам за поддержку.

Глава Хабаровского края обвиняется в покушении на убийство. Помимо того, по версии следствия, он был причастен к организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов.

Так, сам Фургал не считает себя виновным, о чем на заседании суда заявил его адвокат Борис Кожемякин.

Известно, что Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Фургала. Суд отклонил жалобу адвоката, который просил освободить Фургала из СИЗО. Следователи проверяют Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям.