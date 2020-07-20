Собянин уволил замглавы департамента территориальных органов исполнительной власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Наталию Лисюкову с должности заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, Лисюкова уволена по собственному желанию.

"Освободить Лисюкову Наталию Андреевну от замещаемой должности заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", – опубликовано в распоряжении.

Ранее мэр Москвы рассказал о создании в столице 18 новых особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых превысит 1 730 гектаров.