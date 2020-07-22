Исаак Калина покинул пост главы департамента образования и науки Москвы

20:14 (обновлено 22.07.2020 23:30)
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. Соответствующий указ подписан главой города.
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", – исходит из текста документа.
На его должность назначили Александра Молоткова. Ранее он был замруководителя столичного департамента образования и науки.
Исаак Калина является доктором педагогических наук. Он занимал пост главы столичного департамента образования и науки с 2010 года.
Ранее Наталия Лисюкова была освобождена от должности замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Она была уволена с государственной гражданской службы Москвы по собственному желанию.
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