Исаак Калина покинул пост главы департамента образования и науки Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. Соответствующий указ подписан главой города.

"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", – исходит из текста документа.

На его должность назначили Александра Молоткова. Ранее он был замруководителя столичного департамента образования и науки.

Исаак Калина является доктором педагогических наук. Он занимал пост главы столичного департамента образования и науки с 2010 года.

Ранее Наталия Лисюкова была освобождена от должности замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Она была уволена с государственной гражданской службы Москвы по собственному желанию.