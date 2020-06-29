Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Соколова

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова, сообщает "Вечерняя Москва".

Причиной такого решения послужила просьба самого Соколова. Он занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций с 2014 года, занимаясь вопросами информационной безопасности.

Также Соколов курировал исполнение федерального проекта нацпроекта "Цифровая экономика".

В апреле сообщалось, что Дмитрий Овсянников уволен с поста заместителя главы министерства промышленности и торговли РФ. В качестве причины освобождения от исполнения обязанностей было указано сокращение должности.