Главу минздрава Коми отправили в отставку

Фото: minzdrav.rkomi.ru

Министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина освободили от занимаемой должности. Такое распоряжение подписал врио главы республики Владимир Уйба, сообщает РИА Новости.

На должность главы минздрава республики назначена Виктория Филин.

Отмечается, что Коми – одна из лидеров в России по числу заражений коронавирусом. По данным на 10 апреля, в республике зарегистрировано 208 случаев COVID-19. Подтверждены три летальных случая у пациентов с коронавирусом.

Карантин ввели в Эжвинской городской больнице, Княжпогостской центральной районной больнице и в республиканской клинической больнице.

Следственный комитет проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

2 апреля в отставку подал глава региона Сергей Гапликов. Вместо него на эту должность назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.